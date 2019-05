Tel Aviv Live (6): Australië hoogtepunt van de dag

on

Op donderdag, Independence Day in Israel, werd er in Tel Aviv begonnen aan de tweede ronde van de repetities. Vijftien landen uit de eerste Halve Finale mochten dit keer twintig minuten op het podium staan.

Voor het eerst mocht nu ook de pers de zaal in om de optredens live te aanschouwen in plaats van op de televisieschermen in het perscentrum.

Er mogen video’s gemaakt worden tijdens de repetities, alleen zijn er wel stricte regels omtrent het publiceren hiervan. Zo mag elk medium per dag in totaal maar twee minuten van dit materiaal laten zien. Dit om ervoor te zorgen dat niet alle optredens nog vóór de tv-shows al helemaal online komen te staan. De E.B.U. levert nu zelf tijdens deze tweede ronde

in ieder geval van elk lied 30 seconden beeldmateriaal met de camerashots zoals die straks ook op tv te zien zijn.

Kate Miller-Heidke (AUSTRALIË)



Er waren vandaag geen grote wijzigingen ten opzichte van de eerste ronde. Cyprus, IJsland en Servië deden het nog steeds goed, maar hoogtepunt van de dag was toch wel Australië. En ook letterlijk: Kate Miller-Heidke en haar danseressen zitten hoog in de lucht aan een paal vast. Het is indrukwekkend hoe Kate daarboven heen en weer zwaait terwijl ze haar lied “Zero gravity” loepzuiver zingt. De pers was ook erg enthousiast en Kate stond aan het eind van de dag op nummer 1 in de dagelijkse, pers poll. Ook bij de bookmakers werd gelijk gereageerd en Australië steeg twee plaatsen en staat daar nu op nummer 9.

Bekijk hier onze video met een kort overzicht van enkele kanshebbers uit de eerste Halve Finale

Ook Oto Nemsadze uit Georgië deed het erg goed. Bij de bookmakers staat de sympathieke zanger momenteel op de veertigste plaats, maar in de Tel Aviv Expo was iedereen onder de indruk van hem. In de dagelijkse poll stond Oto op de vierde plaats.

Bekijk hier de video met het repetitie fragment van Oto Nemsadze’s “Keep on going”

Vrijdag sluiten Griekenland en San Marino deze tweede repetitieronde van de eerste Halve Finale af. De Big Five landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland) en gastland Israël die allemaal direct geplaatst zijn voor de grote finale, beginnen die dag aan hun allereerste repetitie.

