Libanon is ‘het beste van het slechtste’ in het Midden-Oosten

on

‘We leven een soort dubbelleven. Vooral bij onze families en sommige kortzichtige vrienden moeten we ontkennen, ons verstoppen en de hele tijd liegen, als we niet iedereen willen verliezen.’

Dat zegt Naim in een reportage van Nieuwsuur.

Naim woont in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, en is homo. Af en toe verkleedt hij zich als dragqueen (foto). Dat kan in Beiroet, waar genoeg gayclubs en homovriendelijke bars zijn. Maar tegelijkertijd is het land erg terughoudend op het gebied van rechten en vrijheden voor lhbti’ers . Er bestaat nog steeds een wet die ‘tegennatuurlijke seks’ verbiedt.

‘Het is een hemel voor hen die uit een hel in Syrië kwamen’, zegt Amira Al Tabbaa. Zij woonde tot vier jaar geleden in Syrië en vluchtte naar Libanon vanwege de oorlog, maar ook omdat haar familie haar na haar coming-out verstootte.

In Beiroet begon Al Tabbaa een nieuw leven, met meer vrijheid dan in Damascus. ‘Libanon is het beste van het slechtste. Het is de beste plek in het Midden-Oosten, maar er moet nog steeds erg veel gebeuren.’

De reportage van Marcel van der Steen is hier te zien.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder