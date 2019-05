Poolse LHBTI-activist opgepakt na bezoek aan Nederland

on

De Poolse LHBTI-activist Elżbieta Podleśna is in Warschau opgepakt. Ze wordt er van verdacht ‘religieuze gevoelens te hebben beledigd’.

Ze zou posters hebben verspreid met daarop de heilige maagd Maria en Jezus met een aureool in de kleuren van de regenboog.

De poster is eind vorige maand verspreid in de Poolse stad Plock.

Elżbieta Podleśna was afgelopen weekeinde te gast in Nederland en België om aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in haar land op uitnodiging van Amnesty Internatonal. Ze nam onder meer een videofilmpje op ‘Hoe word je een mensenrechtenactivist?’

Bij haar aanhouding werd haar huis doorzocht, waarbij haar laptop, mobiele telefoon en geheugenkaarten in beslag werden genomen. Ook zegt de politie dat de poster in haar huis gevonden is.

‘Onwettig’

‘Omdat er geen enkel bewijs is van iets dat ook maar in de buurt komt van een misdrijf, is de enig mogelijke conclusie dat Podleśna is opgepakt vanwege haar vreedzame activisme’, schrijft Amnesty International.

‘De Poolse autoriteiten moeten stoppen met het intimideren van vreedzame demonstranten en activisten. Mensen die alleen maar opkomen voor hun rechten zouden niet gearresteerd moeten worden. Het beperken van de vrije meningsuiting van activisten is onwettig en moet onmiddellijk stoppen’, aldus Amnesty International.

Toename

Lambda Warszawa, een Ppolse organisatie die zich inzet voor de rechten van LHBTI’ers ziet de laatste tijd een toename van meldingen van discriminatie van LHBTI’ers. ‘Wij kunnen het hier haast niet meer bijhouden,’ zegt Yga Kostrzewa, woordvoerder van Lambda Warszawa in de Volkskrant.

Verkiezingen

‘Er zijn nu bijna elke dag incidenten, gerelateerd aan homohaat en discriminatie. We moeten wat doen, maar het is te veel.’ De toename komt volgens Kostrzewa door de Europese verkiezingen. ‘In de campagne die in Polen gevoerd wordt is de haat naar LHBTI’ers groot.’

Wel ziet Kostrzewa dat in sommige grote steden mensen uit woede de straat op zijn gegaan na het nieuws dat Podleśna was opgepakt.

(Bron: Amnesty International, de Volkskrant; foto: Polytika)

