Tel Aviv Live (5): Azerbeidzjan wint dagprijs

Behalve Nederland moesten vandaag nog acht andere landen voor de eerste keer repeteren. Hier volgt een kort overzicht van Kroatië tot Azerbeidzjan.

Roko (KROATIË)

Kroatië wordt vertegenwoordigd door de 19-jarige Roko. Hij werd in eigen land bekend door zijn deelname aan “Croatia’s Got Talent”. Zijn ballad “The Dream” is geschreven door Jacques Houdek die zelf twee jaar geleden op het podium stond. We weten dat Jacques garant staat voor veel kitsch, en hier in Tel Aviv worden we dan ook niet teleurgesteld. Roko, geheel in het wit gekleed, begint het lied liggend op de grond, met op de vloer vleugels geprojecteerd. Bij het refrein dalen er twee dansers met ontbloot bovenlijf en gouden vleugels naar beneden. Vervolgens krijgt Roko zelf ook nog gouden vleugels opgespeld, en na vele lange vocale uithalen stijgen de engelen weer de lucht in. Drama en kitsch ten top.

Michela uit Malta komt met het up-tempo “Chameleon”. Staand voor een projectiewand met speciale belichting en effecten lijkt het er soms op of zij en haar backingvocals/-dansers als kameleons één worden met de achtergrond. Het land wist zich de afgelopen twee jaar niet te kwalificeren, en ook dit jaar is geen zekerheid. Michela won dan wel de Maltese versie van “X-Factor”, tijdens de eerste repetitie wist ze vocaal nog niet te imponeren.

Jurij Veklenko (LITOUWEN)

En ook de deelnemer uit Litouwen is afkomstig van een talentenshow. Jurij Veklenko heeft meegedaan aan zowel “Lithuania’s Got Talent” als “The Voice Of Lithuania”. De sympathieke zanger, in het zwart gekleed, staat voor een zwarte wand met veel knipperende goudgele cirkels. Het midtempo poplied “Run with the lions” wordt prima gebracht maar valt niet op tussen de andere nummers. Ondanks dat Jurij erg lief in de camera kijkt zal het lied waarschijnlijk niet genoeg punten scoren om de finale te halen.

Rusland behoort ook tot de grote favorieten hier in Israël. Sergey Lazarev deed in 2016 al mee met het lied “You are the only one”. Hij eindigde na een superspannende finale op de derde plaats, maar won wel de televoting. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen, en onder leiding van de Russische ster Philip Kirkorov wordt dan ook alles uit de kast gehaald om nu wél met de winst naar huis te gaan. De Russen zorgen voor een technisch hoogstandje: Negen spiegels staan achter Sergey opgesteld en reflekteren zijn spiegelbeeld, maar daarna blijken die spiegels ook videoschermen te zijn, waardoor de diverse Sergey’s verschijnen en verdwijnen. De show ziet er erg mooi en gelikt uit, maar is niet zo spectaculair als drie jaar geleden.

Sergey Lazarev (RUSLAND)

Albanië scoort meestal niet zo heel hoog, maar vorig jaar wisten ze toch een prima elfde plaats te behalen met Eugent Bushpepa’s “Mall”. In een creatie van zwart en goud weet Jonida Maliqi vocaal zeer zeker te overtuigen. Haar “Ktheju tokës” is een etnische ballade vol dramatiek, zoals we al vaker uit Albanië horen. Jonida wordt op het podium vergezeld door drie backingvocals. Omdat het lied niet erg toegankelijk is, is het nog maar de vraag of het grote publiek hierop gaat stemmen.

Voor Noorwegen treedt het trio KEiiNO op. De groep mixt electronische popmuziek met Noorse folkmelodieën en joik, een traditionele manier van zingen van de Sami. Het lied “Spirit in the sky” is dan ook een uptempo oorwurm geworden die het goed doet bij de fans. Alexandra, Tom en Fred, gekleed in zwart leer, staan in het begin ver uit elkaar in een donker decor. Halverwege komen ze naar elkaar toe en worden we getrakteerd op veel fel licht, rook en vuur.

KEiiNO (NOORWEGEN)

Noord-Macedonië wist de afgelopen elf edities slechts één keer de finale te halen. Tamara Todevska, die in 2008 ook bleef steken in de halve finale, mag het nu opnieuw proberen. Met het krachtige ballad “Proud” maakte de zangeres, gekleed in een turquoise jurk, veel indruk op de aanwezige pers. Net als Rusland maakt ook Noord-Macedonië gebruik van vele spiegels op het podium. De kans is op een finaleplaats is na vandaag een stuk groter geworden.

Azerbeidzjan sloot de dag af met de in Moskou geboren zanger Chingiz en het eigentijdse poplied “Truth”. Ook Chingiz heeft in het verleden aan een talentenshow meegedaan: De Azerbeidzjaanse versie van Idols. Het land haalde vorig jaar voor de eerste keer de finale niet, en dat willen ze zeker niet nogmaals meemaken. Daarom zorgen ze nu voor indrukwekkende special effects: het optreden begint met robots die een hart op Chingiz’ lichaam projecteren. Aan het eind van het lied wordt al het licht op het podium richting Chingiz getrokken en lijkt het alsof hij richting plafond verdwijnt. Al met al een spectaculair einde van de tweede halve finale en dit lied zien we zeker terug in de finale.

In de dagelijkse poll in het perscentrum was Azerbeidzjan de grote winnaar, gevolgd door Rusland en Noord-Macedonië. Nederland kwam op een vierde plaats uit. Dit had vooral de maken met de cameravoering tijdens deze repetitie. Over de vocale kwaliteiten van Duncan was iedereen uiterst positief, maar miste men de wow-factor van het televisieplaatje.

Chingiz (AZERBEIDZJAN)

Met Azerbeidzjan werd de eerste repetitieronde voor de halve finalisten in de Tel Aviv Expo afgesloten. In verband met Memorial Day in Israël ligt het hele programma woensdag stil, en zal vanaf donderdag gestart worden met de tweede repetitieronde.

(foto’s: Barry van Cornewal / Roze Golf / EBU / Thomas Hanses)

