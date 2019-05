Tel Aviv Live (4): Repetitie Duncan Laurence

on

Vandaag was het dan zover: de allereerste repetitie van Duncan Laurence in Tel Aviv. De zanger zit in het midden van het podium achter een kleine piano bij een zwarte achtergrond met voornamelijk blauw/paarse verlichting.

Boven de piano hangt een kleine lamp die voor een intieme sfeer zorgt. Bij de climax van het lied verschijnen er laserstralen op het podium in waaiervorm. Vocaal zit het ook helemaal goed bij de Nederlandse inzending “Arcade”, en Duncan weet ook de camera’s goed te pakken. Hij is gekleed in het donkerblauw, en de outfit is ontworpen door Sjaak Hullekes. De cameravoering is echter nog niet helemaal optimaal, maar daar kan aan gewerkt worden. Er zijn nu nog teveel overzichtsshots, en omdat de zaal tijdens de eerste repetities helemaal leeg is, komt dat niet goed over. Met een volle zaal en duizenden lampjes van mobiele telefoons zal dat waarschijnlijk een prachtig beeld opleveren. Aanstaande zaterdag volgt de tweede repetitie voor Nederland.

(foto’s: EBU / Thomas Hanses)

