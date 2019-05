Raad van State buigt zich over het hek langs ’t Ginkelse Zand

on

Zijn de paden van parkeerterrein ’t Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede volgens de wet wegen of niet? Op die vraag moet de Raad van State antwoord geven.

Maandag diende voor de Raad van State de zaak die is aangespannen door de Stichting Platform Keelbos.

De stichting zet zich in voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplekken, plekken waar mannen contacten leggen met andere mannen voor seks. Platform Keelbos protesteerde tot nu toe tevergeefs tegen de afsluiting van de klaphekken die toegang gaven tot het achter de parkeerplaats gelegen bos, dat eigendom is van de gemeente Ede. De stichting stelt dat de afsluiting illegaal is: je mag openbare wegen niet zomaar afsluiten.

Volgens de gemeente Ede zijn de paden geen openbare wegen in de zin van de wet. De paden zijn in de loop der tijd ontstaan.

Harde bewijzen

De paden staan niet officieel als weg aangegeven. Voor de zaak is het van belang of de paden door langdurig gebruik als openbare weg gezien kunnen worden. De stichting heeft geen harde bewijzen dat de paden al lang in gebruik zijn.

Wel is het algemeen bekend dat het bos al sinds de jaren tachtig tot aan de afsluiting in 2016 in gebruik was als homo-ontmoetingsplek. Bovendien heeft de gemeente Ede de ontmoetingsplaats jaren officieel gedoogd, inclusief een aanduiding van het gebied op een officiële gemeentekaart.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

