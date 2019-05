Tel Aviv Live (2): De tweede repetitiedag

on

Zondag waren de laatste acht landen uit de eerste halve finale aan de beurt voor hun repetitie. De artiesten mogen tijdens zo’n eerste repetitie een half uur op het podium oefenen. In de praktijk betekent dat meestal dat ze het lied drie keer kunnen uitvoeren.

Als eerste was België aan de beurt. Ondersteund door twee paukenisten probeert de 18-jarige Eliot Vassamillet zich door de eerste halve finale te slaan. Het lied “Wake up” is van Pierre Dumoulin, de man die ook verantwoordelijk was voor Blanche’s “City Lights” waarmee de Belgen twee jaar geleden een zeer mooie vierde plaats behaalden. De kans dat Eliot dit succes gaat evenaren zal echter niet groot zijn. De performance mist kracht en ook vocaal weet Eliot nog steeds niet te overtuigen.

Eliot (BELGIË)

Maar liefst vijf mannelijke backingvocals begeleiden de geheel in het zwart geklede Georgische zanger Oto Nemsadze, tijdens het lied “Keep on going”. Laat je niet misleiden door de titel, want het lied wordt volledig in het Georgisch gezongen. Visueel ziet het geheel er mooi uit met besneeuwde bergtoppen op de LEDscherm die uiteindelijk veranderen in een vuurzee,

en rookspuwers op het podium. Oto heeft een krachtige stem en overtuigd vocaal zeer zeker, maar het lied zal niet erg toegangelijk zijn voor een groot publiek. De bookmakers hebben ook weinig vertrouwen in een overwinning, want de Georgische bijdrage staat momenteel op de veertigste plaats.

Oto Nemsadze (GEORGIË)

Kate Miller-Heidke, gekleed in een witte prinsessen jurk, won eerder dit jaar de eerste Nationale Finale van Australië, nadat in eerdere edities een artiest na een interne selectie werd gekozen. Haar lied “Zero Gravity” is een cross-over van pop en klassiek, zoals we al vaker tijdens het festival hebben gezien. De uitvoering is wel opvallend. Kate en twee danseressen staan op hoge palen die heen en weer kunnen zwaaien en waarmee ze de gewichtsloosheid kunnen uitbeelden, in combinatie met projecties op het LEDscherm in de zaal, maar ook met speciale projecties die alleen op het televisiescherm thuis zichtbaar zijn. En zo stijgt Kate omhoog van de aarde

naar de sterrenhemel in het heelal.

Kate Miller-Heidke (AUSTRALIË)

IJsland heeft de meest opvallende act dit jaar. Gekleed in het leer brengt de band Hatari het lied “Hatrið mun sigra”, oftewel “Haat zal zegevieren”. Het is een aanklacht tegen de huidige maatschappij. In het kort komt het erop neer dat als we op deze voet verdergaan en als er niets veranderd, dan zal haat uiteindelijk zegevieren. Een boodschap die je niet vaak tijdens het songfestival hoort. De act rond de zangers Klemens Hannigan en Matthías Tryggvi Haraldsson met SM en bondage elementen zal zeker het gesprek in menig huiskamer zijn tijdens de eerste halve finale. Voor de een zal het oorverdovend lawaai zijn, voor de ander drie minuten top entertainment.

Op het podium staat een grote kooi in de vorm van een globe met daarbovenop de drummer Einar die er wild met zijn zwepen slaat. Al met al haalt IJsland alles uit de kast voor een hoge eindnotering.

Hatari (IJSLAND)

