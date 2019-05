Tel Aviv Live (1): De eerste repetities

on

Het vierenzestigste Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats op 14, 16 en 18 mei in Israël. De Tel Aviv Expo is de locatie waar eenenveertig landen zullen strijden om die felbegeerde eerste plaats.

Voor de twintigste keer is de Roze Golf live aanwezig bij het evenement, maar voor de allereerste keer behoort Nederland tot de grote favorieten voor de eindoverwinning. Barry van Cornewal zal de komende twee weken wederom verslag doen vanuit de festivalstad.

Zaterdag begonnen de repetities en de allereerste repetitietijd van het vierenzestigste festival was voor de zangeres Tamta uit Cyprus. Het land wist vorig jaar met Elini Foureira en het lied “Fuego” de tweede plaats te behalen, en de Cyprioten hebben vast gedacht: waarom proberen we het niet nog een keer op dezelfde manier. En dan heel erg letterlijk, want “Replay” lijkt een bijna exacte kopie. Op het podium wordt Tamta, in zwart leer gekleed, begeleidt door vier dansers. Het geheel ziet er strak uit, en ook een oude Songfestival truc wordt weer eens uit de kast gehaald: de dansers scheuren het jasje van Tamta waardoor een bijna doorzichtige bustier tevoorschijn komt. Ook dit jaar zal Cyprus de finale wel halen.

Tamta (CYPRUS)

Als tweede stond Tsjechië op het podium. Officieel was Montenegro aan de beurt, maar de landen hadden voor vandaag geruild van plaats. Het is de achtste keer dat Tsjechië meedoet aan het festival, en slechts twee keer wisten ze de finale te halen. In 2016 werd Gabriela Gunčíková op een-na-laatste, maar vorig jaar was er dan eindelijk succes: Mikolas Josef haalde met “Lie to me” de zesde plaats. Dit jaar willen ze dat succes voortzetten met de indie-pop band Lake Malawi en het vrolijke up-tempolied “Friend of a friend”. Gekleed in gele, rode en blauwe sweaters staan de heren op het

podium in stalen frames. En ook in de achterwand komen deze kleuren volop voor. Albert, Jeroným en Antonín zijn klaar voor de finale.

Lake Malawi (TSJECHIË)

Finland stuurt de bekende DJ Darude naar Tel Aviv. Bijna 20 jaar geleden had hij een wereldhit met “Sandstorm” gevolgd door vele multi-platina awards, en nu probeert hij het met “Look away”. Darude staat aan de zijkant van het podium, want zanger Sebastian Rejman, gekleed in een opvallende jeans van demin en leer, staat centraal. Het lied zal het goed doen op party’s, maar klinkt nogal gedateerd. Een hoge notering zal er uiteindelijk niet in zitten.

Darude ft. Sebastian Rejman (FINLAND)

Voor Polen zingen de vier dames van Tulia het lied “Fire of love (Pali się)”. Het is een opvallende stijl van Poolse folk, het zgn. “śpiewokrzyk”

vrij vertaald als harmonieuze “schreeuw zang”. Gekleed in folklore jurken met gouden hoofd-versierselen draaien de dames rond op een grote schijf. Op de achtergrond zijn close-ups van de dames te zien. Niet in klederdracht, maar modern met knalrode lippenstift. Vocaal zeer sterk en toch vrijwel zeker wel een finaleplek.

Tulia (POLEN)

Het duo Zala Kralj en Gašper Šantl mag voor Slovenië het podium betreden. Het stel leerde elkaar kennen via Instagram en het lied “Sebi” is inmiddels hun vierde single. Op het podium zijn ze in het wit gekleed met een sterrenhemel geprojecteerd op de achterwand. Het lied is nogal saai en dromerig. Een finaleplaats ligt dan ook niet in de verwachting.

Montenegro komt dit jaar met de groep D-Moll. Drie jongens en drie meiden variërend in de leeftijd van 16 tot 21 jaar. Gekleed in het wit met enkele rode elementen zingen ze het zoete “Heaven”. Rizo, Željko, Emel, Tamara, Ivana en Mirela hebben duidelijk heel veel plezier met elkaar, maar op het podium lijkt het alsof je naar een vrijdagmiddag weeksluiting van school zit te kijken. Tijdens de eerste repetitie verliep niet geheel vlekkeloos en er zal nog wat geoefend moeten worden.

Joci Pápai deed in 2017 al mee met het festival en behaalde toen een uitstekende achtste plaats voor Hongarije. Dit jaar doet hij een poging om dat succes minimaal te evenaren. “Az én apám” is een sfeervol lied dat vocaal goed gebracht word in een overwegend zwart decor met gouden lichteffecten. Minder sterk dan zijn eerste inzending maar zeker finalewaardig.

De 16-jarige ZENA is de jongste deelnemer dit jaar. Drie jaar geleden was ze de stem van de Moana in de Witrussische versie van de gelijknamige Disneyfilm. “Like It” is een leuke eigentijds nummer, maar vocaal wist ZENA deze middag nog niet alle keren te overtuigen. Het decor bestaat uit flightcases op het podium en felle kleuren in de achterwand. ZENA draag witte lieslaarzen wordt bijgestaan door twee dansers.

De eerste repetitiedag werd afgesloten door Nevena Božović uit Servië. De zangeres deed in 2013 ook al mee. Toen als lid van de groep Moje 3. De finale werd toen niet echter niet gehaald. Dit keer probeert ze het dus solo met een krachtige balkanballad in het Servisch. Het optreden van vandaag verliep erg goed. Nevena draagt een prachtige zwarte jurk met metalen sieraden. Als ze tijdens de eerste halve finale net zo overtuigd, staat ze dit jaar wél in de finale.

Voor zondag staan de repetities van de resterende landen uit de Eerste Halve Finale op het programma.

(Foto’s: EBU)

