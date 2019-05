Sultan Brunei schort doodstraf voor homo’s op na protesten

on

De sultan van Brunei heeft na internationale protesten de invoering van de doodstraf op basis van streng islamitische wetten opgeschort.

Begin april maakte het Zuidoost-Aziatische sultanaat bekend dat voortaan op homoseksualiteit, verkrachting en overspel op basis van de sharia de doodstraf zou staan. Die zou door middel van steniging worden voltrokken.

Sultan Hassanal Bolkiah zei in een toespraak dat het moratorium op de doodstraf zal worden verlengd. Volgens hem was er sprake van een misverstand. Hij sprak aan het begin van de ramadan.

Protest

De voorgenomen maatregel van Brunei werd internationaal fel veroordeeld. De acteur George Clooney riep in april naar aanleiding van de maatregelen van Brunei op tot een boycot van luxehotels die in het bezit zijn van de sultan. Daartoe behoren het Dorchester in Londen en het Beverly Hills Hotel in Los Angeles.

Het Nederlandse Kamerlid Sjoerdsma van D66 vroeg het kabinet een hoge Koninklijke onderscheiding voor de sultan in te trekken.

Brunei, gelegen op het Indonesische eiland Borneo, heeft 420.000 inwoners, voor het merendeel moslims. Conservatieve stromingen zijn al jaren bezig met een opmars. In 2014 is begonnen met de invoering van de sharia, de strenge islamitische wetgeving.

