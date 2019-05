Kiosk in Parijs weigert blad met zoenende mannen te verkopen

on

De kiosk op de Place de la République in Parijs wordt van homofobie beschuldigd. De eigenaar weigert de nieuwste uitgave van l’Équipe Magazine te verkopen omdat er twee zoenende mannen op de voorkant staan.

De zaak kwam aan het rollen toen Grégory Tilhac, programmeur van het LHBTI-filmfestival Chéries-Chéris, zaterdag een exemplaar van het tijdschrift wilde kopen. De verkoper zei hem geen exemplaar te hebben. ‘Zijn ze al uitverkocht?’, vroeg hij, waarop de verkoper hem zei dat hij de tijdschriften niet had uitgepakt vanwege de zoenende mannen.

Tilhac vroeg hem of hij homofoob is. ‘Ja’, antwoordde de verkoper. Tilhac zette het voorval op Twitter.

‘Onaanvaardbaar’

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, noemt op Twitter het gedrag van de verkoper ‘onaanvaardbaar’.

De assistent van de burgemeester, Olivia Polski, twitterde dat de verkoper is geschorst en dinsdag gehoord wordt door Mediakiosk, eigenaar van de kiosk op de Place de la Rëpublique.

Film

De foto op de voorkant van l’Équipe Magazine is een beeld uit de film ‘Les Crevettes Pailletées’, een komedie die woensdag in Frankrijk in première gaat. In de film wordt een homofobe man veroordeeld tot het coachen van een homo-waterpolo-team.

Misdrijf

Met het nieuwe nummer wil L’Équipe Magazine laten zien dat ‘dit gebaar van liefde niet moet choqueren en dat homofobie een misdrijf is zowel op straat als op sportvelden.’

Het magazine krijgt veel steunbetuigingen, maar is ook doelwit van homofobe opmerkingen op sociale media. Ook dreigen mensen met het opzeggen van het abonnement.

(Bron: Roze Golf, Twitter, Infos LGBT)

