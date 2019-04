Rechter in Ankara heft verbod op LHBTI-evenementen op

on

Een rechter in Ankara heeft een verbod op alle LHBTI-evenementen in de Turkse hoofdstad opgeheven, meldt de Turkse homo-organisatie KAOS GL.

Het verbod werd in november van 2017 ingesteld voor onbepaalde tijd, toen in het hele land nog de noodtoestand gold na de mislukte coup tegen president Erdogan. De gouverneur van Ankara verbood alle activiteiten van de LHBTI-gemeenschap met een beroep op de openbare orde en veiligheid.

De evenementen, waaronder voorstellingen, exposities en paneldiscussies, konden voor sommigen provocerend zijn en leiden tot wrijving of vijandigheid tussen bevolkingsgroepen, vond de gouverneur.

Inbreuk

Volgens KAOS GL heeft de rechter geoordeeld dat de autoriteiten, mochten er inderdaad bedreigingen worden geuit, dergelijke evenementen moeten beveiligen in plaats van verbieden. Ook was het verbod onduidelijk geformuleerd en gold het voor onbepaalde tijd, wat volgens de rechter een inbreuk was op de burgervrijheden. Homoseksualiteit is al meer dan een eeuw legaal in Turkije.

Het is niet helemaal duidelijk of de organisaties weer evenementen kunnen organiseren. De gouverneur van Ankara heeft in oktober vorig jaar het verbod verlengd. Dat was een paar maanden nadat de noodtoestand was beëindig.

KAOS GL gaat ervan uit dat dat verbod geen stand meer houdt na de uitspraak van de rechter. ‘Als het zelfs tijdens de noodtoestand niet kan worden opgelegd, dan zal dat onder normale omstandigheden ook niet mogen’, zegt Kerem Dikmen, de advocaat van de organisatie tegen de NOS. ‘Maar zeker weten doen we het pas als we een evenement gaan organiseren in Ankara.’

(Bron: KAOS GL, NOS; foto: Pride Istanbul 2014)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws