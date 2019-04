Kijktip: Dubbel geluk, opgevoed worden door homo-ouders

on

Esmée groeide op met twee moeders. Ook Marijn, Dora en Lieke (foto) zijn opgevoed door homoseksuele ouders. Esmée wil weten hoe deze vorm van ouderschap hen heeft gevormd.

Hoe leer je je als man scheren als je twee moeders hebt? Is het als vrouw met twee moeders moeilijker om te gaan met mannen? En hebben zij nooit gewenst dat ze gewoon een vader en een moeder hadden?

Marijn, Dora en Lieke zijn zelf volkomen tevreden met de gezinssamenstelling. De enige problemen komen van de wereld om hen heen. Alle drie hebben ze ervaring met heel persoonlijke, soms impertinente vragen waarmee ze worden bestookt. ‘Hoe hebben jullie dat dan gedaan?’ Of ‘En jij zelf dan?’ Alsof het erfelijk is. En ‘Wie is dan je echte moeder?’

Om er vanaf te zijn heeft Marijn het soms liever over zijn ouders dan over zijn moeders. ‘Niet omdat ik me ervoor schaam, maar anders moet je het hele verhaal weer uitleggen.’

Dubbel geluk is de eindexamenfilm van Esmée van Loon van de Willem de Kooning Academy.

De film wordt maandag 6 mei 2019 uitgezonden, 21.32-22.00 uur op NPO 2.

Na 6 mei is de film hier te zien.

