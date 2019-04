Deze week gesprek over homo-ontmoetingsplek Benningbroek

on

Deze week gaan Rijkswaterstaat, de gemeente en de politie om tafel om te praten over de homo-ontmoetingsplek op parkeerplaats Broerdijk langs de A7 tussen Hoorn en Medemblik.

De ontmoetingsplek kwam in het nieuws nadat een gezin een nabij gelegen huis kocht met uitzicht op de parkeerplaats. De kopers wisten niet dat de parkeerplaats gebruikt werd door mannen die sekscontacten hebben met andere mannen.

Takenpakket

De partijen die in gesprek gaan, verwezen eerder naar elkaar: de gemeente zegt niets te kunnen doen omdat grond van de parkeerplaats van Rijkswaterstaat is. Rijkswaterstaat liet eerder weten dat handhaven niet in het takenpakket zit en de politie kan niet dag en nacht surveilleren op de parkeerplaats.

De politie heeft de bewoners gevraagd een dossier op te bouwen.

Muur

Als het aan de bewoners van het huis ligt, worden of alle bomen en struiken weggehaald op de parkeerplaats, of wordt er een muur geplaatst tussen de parkeerplaats en hun huis.

Stichting Platform Keelbos vindt dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de ontstane situatie, ‘omdat Rijkswaterstaat het beleid heeft dat haar parkeerplaatsen “licht en open” moeten zijn en heeft RWS daarom grondig gesnoeid, om de aanwezige mannen-ontmoetingsplaats te ontmoedigen.’

(Bron: Medemblik Actueel)

