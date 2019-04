Organisaties: anti-LHBTI geweld plan niet ambitieus genoeg

on

Het actieplan minister Grappenhaus van Veiligheid dat geweld tegen LHBTI’ers moet tegen gaan, is niet ambitieuws genoeg. Dat stellen COC, TNN (Transgender netwerk Nederland) en NNID (Nederlandse organisatie voor seksdiversiteit).

De belangenorganisaties hadden de regering gevraagd om een actieplan tegen anti-LHBTI geweld. In het plan dat de minister naar de Kamer stuurde, worden nauwelijks nieuwe maatregelen tegen anti-LHBTI geweld aangekondigd.

‘Mensen krijgen klappen, worden gepest en uitgescholden en de regering laat alles bij het oude. Dat is diep teleurstellend’, aldus de voorzitters van COC, TNN en NNID in een reactie. ‘Er zijn stevige maatregelen nodig, en we vragen de Tweede Kamer om daar alsnog voor te zorgen.’

Wensen

De belangenorganisaties willen onder meer dat de politie altijd werk maakt van discriminatiezaken en steeds doorrechercheert. Het Openbaar Ministerie zou bij discriminatie altijd een hogere straf moeten eisen. In de basisopleiding van agenten en officieren van justitie zou er verplicht en structurele aandacht moeten zijn voor de aanpak van discriminatie, niet slechts vrijblijvende informatie.

Ook zouden de wettelijke straffen op alle vormen van discriminatie moeten worden verhoogd, zo vinden de organisaties.

(Bron: COC, foto: Arenda Oomen)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws