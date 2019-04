Roze Vrouwen Vechtdal nodigt vrouwen uit om te gaan golfen

on

Roze Vrouwen Vechtdal gaat zondagmiddag 14 april boerengolfen in Dalfsen. Iedereen die zin heeft om mee te doen kan zich aanmelden. De middag begint om half twee met koffie of thee.

Daarna start om twee uur de boerengolf. Het is raadzaam stevige schoenen dan wel laarzen mee te nemen en als het weer wat minder is, regenkleding.

Na afloop is er de gelegenheid om Dalfsen in te gaan om iets te gaan eten of drinken.

Het boerengolf gaat alleen door als zich minimaal 15 deelnemers hebben aangemeld. Aanmedel kan via rozegewoondoen@gmail.com

Roze Vrouwen Vechtdal is onderdeel van Groep 7152.

