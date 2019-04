Bisdom wil van priester af die zondag uit de kast is gekomen

on

Het bisdom Haarlem eist dat de homoseksuele Amsterdamse priester Pierre Valkering zijn priesterlijke taken voorlopig neerlegt. Hij kwam zondag uit de kast tijdens een mis ter ere van zijn 25-jarig jubileum in de Vredeskerk.

Valkering (57) sloot zijn mis af met een betoog over de ‘grote roze olifant’ in de katholieke kerk. In roze pij, die hij aan mocht omdat de kleur hoort bij de vierde zondag van de vastentijd, bekritiseerde Valkering de zwijgcultuur rond homoseksualiteit. ‘Ik heb daar veel onder te lijden gehad’, zegt hij aan het einde van zijn mis.

Darkrooms

De roze priester presenteerde gelijk zijn biografie ‘Ontkleed maar niet naakt’, waarin hij verhaalt over zijn leven als latente homoseksueel en ook bezoeken aan gaysauna’s en darkrooms beschrijft. Omdat daaruit valt op te maken dat hij zich niet heeft gehouden aan het celibaat, eist het bisdom dat Valkering zijn taken voorlopig neerlegt.

‘Hij geeft nu publiekelijk onmiskenbaar aan dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden, en ook niet kan en wil houden’, schrijft het bisdom. ‘Meer nog dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de Rooms Katholieke Kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar.’

Valkerings geaardheid was in kleine kring bekend. Ook brak hij geregeld een lans voor homoseksuele ambtsdragers in de katholieke kerk.

In 2016 wilde hij meevaren met de World Religion Boat op de botenparade van de Europride in Amsterdam. Daar kreeg hij toen geen toestemming voor van het bisdom.

‘Veel priesters homoseksueel’

Priesters komen zelden uit voor hun geaardheid. Toch is volgens een recent verschenen onderzoek van socioloog Frédéric Martel een groot deel van de geestelijken in het Vaticaan homoseksueel.

Ook Valkering, die nog verwees naar het onderzoek van Martel, meent dat homoseksuele mannen vaker kiezen voor het priesterschap dan hetero’s. Voor hemzelf was het priesterschap een ‘ontsnappingsmogelijkheid voor zijn homoseksualiteit’, zegt hij in een interview met De Gaykrant. De keuze voor het ambt noemt hij ‘ontkenning en verdringing van eigen homoseksualiteit’.

Afgestraft

De bekentenis van Valkering is bijzonder, zegt hoogleraar Kerkgeschiedenis Paul van Geest. Volgens hem komt het hoogstzelden voor dat iemand met welke geaardheid dan ook openlijk ervoor uitkomt dat hij niet celibatair leeft.

‘Dat de kerk hem op non-actief zet, is logisch, want je belooft celibatair te leven. Maar de eerlijkheid van Valkering wordt op deze manier afgestraft. Het signaal dat de kerk daarmee afgeeft is dat je eruit ligt als je uit de school klapt. Priesters die minder moedig zijn zien dat ook en zullen dus hun mond houden.’

Van Geest meent dat de kerk bij priesters in opleiding veel meer moet benadrukken wat het betekent om celibatair te leven, en dat wie twijfelt beter geen priester kan worden. ‘Dat doet de kerk nu niet.’

