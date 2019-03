George Clooney roept op tot boycot hotels homohatende sultan

on

Filmster George Clooney roept mensen op om luxe hotels in onder meer Beverly Hills, Londen en Parijs te boycotten. De hotels zijn eigendom van de sultan van Brunei, het Aziatische land dat de doodstraf voor homo’s invoert.

In een opiniestuk op internet schrijft Clooney dat hij wel eens verbleef in een van de negen hotels van de sultan heeft overnacht, maar dat hij niet wist dat die van hem waren. ‘Maar voor de duidelijkheid, elke keer als we hier slapen of dineren geven we geld aan mannen die hun eigen burgers stenigen of geselen omdat ze homo zijn of beschuldigd worden van overspel.’

Keten

De hotels zijn onderdeel van de Dorchester Collection, een keten van negen hotels. Clooney verwacht niet dat zijn oproep meteen effect zal hebben. ‘Brunei is een monarchie en een boycot kan de invoering van deze wetten niet beïnvloeden. Maar gaan we deze mensenrechtenschendingen echt financieel ondersteunen?’

Zanger Elton John heeft zich inmiddels aangesloten bij de oproep van Clooney.

Steniging

Volgens Amnesty International voert het Aziatische oliestaatje Brunei, op Borneo, met ingang van 3 april nieuwe, strenge islamitische wetgeving in. . Daarmee kunnen mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht gestenigd worden. Voor mensen die iets stelen, dreigt in het uiterste geval amputatie van een lichaamsdeel. Dat geldt ook voor kinderen. De wet gaat gelden voor zowel moslims als niet-moslims in het land

De plannen van Brunei leiden internationaal tot bezorgdheid. Onder meer het Europees Parlement en het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken riepen Brunei op om de wet niet in te voeren. Tot 1984 was het Aziatische land een Brits protectoraat.

Deze hotels zijn eigendom van de sultan van Brunei:

Hotel Plaza Athenee, Parijs

Le Meurice, Parijs

The Dorchester, Londen

45 Park Lane, Londen

Coworth Park, Ascot

Hotel Eden, Rome

Hotel Principe di Savoia, Milaan

The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills

Hotel Bel-Air, Los Angeles

(Bron: NOS, de Telegraaf, foto: Sultan van brunei – Wikipedia)

