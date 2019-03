Roze Golf 31-03: Meer over ‘Uit de Kast’ en de regenboogviering

on

Zondag 14 april is er weer een Regenboogviering in de Grote kerk in Enschede. Thema van de viering is ‘Born this way’ naar het lied van Lady Gaga, dat tijdens de viering gezongen wordt door het Regenboogkoor.

De viering begint om 15:30 uur. Janny (links op de foto) en Astrid vertellen over de Regenboogviering.

Noes Fiolet stopt als eindredacteur van het LHBTI-radioprogramma ‘Uit de kast’, dat wordt uitgezonden door de lokale omroep in Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Daarmee komt er ook een einde aan zijn roze radioprogramma.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 31 maart tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

