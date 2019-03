GroenLinks Dordrecht: altijd regenboogvlag in top op stadhuis

on

Als het aan GroenLinks ligt, krijgt de regenboogvlag een vaste plek in een van de vlaggenmasten op het stadhuis in Dordrecht.

De partij wil daar mee benadrukken dat iedereen welkom is in regenboogstad Dordrecht, ongeacht seksuele geaardheid.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering dinsdag hield GroenLinks een pleidooi voor het permanent laten wapperen van de regenboogvlag, nadat de afgelopen week een aantal keer de regenboogvlaggen bij het voormalig ANWB-pand werden vernield en bespuugd.

De vlaggen waren om de pilaren van het pand gespannen vanwege de tentoonstelling ‘No Land For Love’ die in het pand te zien was.

Plaatsvervangende schaamte

‘We kunnen onze schouders hierover ophalen en zeggen dat de lieden die dit doen niet beter weten, maar ik krijg hier plaatsvervangende schaamte van’’, zei fractievoorzitter van GroenLinks, Kitty Kruger ‘Ik wist niet dat in onze stad zo werd omgegaan met de regenboogvlag.’

Burgemeester Wouter Kolff zei tijdens de vergadering dat hij dit soort gedrag ‘onacceptabel’ vindt. De gemeenteraad van Dordrecht debatteert binnenkort over het plan van GroenLinks.

(Bron: AD)

