Regenboogvlaggen vernield bij LHBTI-expositie Dordrecht

Opnieuw is in Dordrecht geprobeerd regenboogvlaggen in brand te steken. De vlaggen zijn om de pilaren van het voormalige oude ANWB-gebouw in Dordrecht gespannen.

In het gebouw is tot en met zondag de expositie ‘No land for love’ te zien als onderdeel van de Dordrecht Pride met beelden en foto’s van LHBTI-asielzoekers.

Eerder deze week waren er ook pogingen de regenboogvlaggen in brand te steken en van de pilaren te scheuren. Ook werden de vlaggen bespuugd door voorbijgangers.

Vrijdag was er iemand die met een stortvloed aan Bijbelteksten duidelijk probeerde te maken dat onder meer homoseksuelen verantwoordelijk zijn voor het einde der tijden.

‘Ik ben diep, diep geschokt’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support die met zijn Galerie MooiMan de expositie samenstelde.

‘Het is een met respect gemaakte expositie, daarvoor verwacht je respect terug. Wat er nu gebeurt is on-werkelijk, on-acceptabel maar ook on-Nederlands’.

Maandagmorgen gaat Kortekaas aangifte doen van discriminatie, vernieling en brandstichting.

(Bron: LGBT Asylum Support, RTV Dordrecht, Foto: Sandro Kortekaas)

Categorieën:Nieuws