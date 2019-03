Roze Golf 24-03: Film wil tijdsbeeld schetsen van roze vrouwen

on

Stefanie van Wijk uit Enschede is bezig met een documentaire over lesbische, biseksuele en transvrouwen. In de documentaire wil ze vrouwen uit zoveel mogelijk landen aan het woord laten over sociale en politieke vraagstukken in hun land.

Ook vertellen ze hun persoonlijke verhaal.

De documentaire ‘Unapologetically Us’ moet een divers en hedendaags beeld schetsen van ‘roze’ vrouwen wereldwijd.

Stefanie is een crowdfunding gestart. Met de opbrengst hoopt ze nog veel meer vrouwen te kunnen spreken voor haar documentaire.

Verder in de Roze Golf: Barry van Cornewal heeft het laatste nieuws rond het Eurovisie Songfestival.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 maart tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

