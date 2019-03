Gezin koopt huis met uitzicht op homo-ontmoetingsplek

on

Een gezin in Benningbroek bij Medemblik is boos. Ze kochten in september een huis, maar vanaf de eerste verdieping hebben ze uitzicht op parkeerplaats Broerdijk langs de A7 tussen Hoorn en Medemblik.

In de smalle groenstrook langs de parkeerplaats hebben mannen sekscontacten. De groenstrook en het huis worden gescheiden door een weiland en een sloot.

‘Ik dacht een droomhuis te hebben gekocht’, vertelt de bewoonster tegen Hart van Nederland. ‘Maar nu blijkt dat we uitkijken op een homo-ontmoetingsplek, vanuit de kinderkamer.’

Volgens de bewoners heeft de makelaar nooit iets verteld over de homo-ontmoetingsplek. ‘En ja, ik heb als koper onderzoeksplicht, maar ik sta er niet bij stil dat er mogelijk een ontmoetingsplek voor homo’s rondom mijn huis is. Daar denk ik niet eens aan.’

‘We lopen erheen en geven aan dat er kinderen wonen, maar het lijkt ze niks uit te maken. Ze gaan gewoon door, ook als je roept.’

Ze zegt tegen Hart van Nederland dat de vorige bewoners wel van de plek af wisten. Het zou al 32 jaar aan de gang zijn, hoorde ze achteraf.

De gemeente Medemblik zegt niets aan de situatie te kunnen veranderen. De parkeerplaats is van Rijkswaterstaat. Die zegt tegen RTL Nieuws dat het een kwestie is van handhaving van orde en veiligheid, ‘En daar gaan wij niet over’.

De politie heeft toegezegd extra te gaan controleren. ‘Door het mooie weer neemt de overlast toe. Daarom zullen we de komende tijd daar extra gaan controleren en optreden waar dat nodig is’, vertelt een woordvoerder van de politie Noord-Holland aan RTL Nieuws.

Stichting Platform Keelbos stelt in een reactie dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de ontstane situatie, ‘omdat Rijkswaterstaat het beleid heeft dat haar parkeerplaatsen “licht en open” moeten zijn en heeft RWS daarom grondig gesnoeid, om de aanwezige mannen-ontmoetingsplaats te ontmoedigen.’

De stichting die zich inzet voor de belangen van bezoekers van mannenontmoetingsplekken, vindt dat de bewoners niet boos moeten zijn op de mannen in de bosjes, maar ‘op zichzelf en op de betrokken makelaar vanwege het verzaken van de informatieplicht om de nieuwe bewoners met jonge kinderen daarover te informeren dat die ontmoetingsplek achter een brede sloot vol water daar al meerdere decennia is.’

Het advies van de stichting aan de familie is ‘om een groene wal aan te planten zodat het zichtveld doorbroken wordt.’

Ook wil de stichting benadrukken ‘dat er moet een eind komen aan de ontstane en/of veronderstelde strafbaarheidsstelling van de mannen die deze ontmoetingsplaats bezoeken en privacy schending van de betrokken mannen, omdat deze mannen niets strafbaars doen.’

