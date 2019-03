Win kaarten voor bijeenkomst over mannen en seks

on

Donderdagavond gaat het over mannen en seks in de kerk in Schaarsbergen. De bijeenkomst is onderdeel van de Maand van de Leuke Seks.

Jeremy Heshof is therapeut en geeft deze avond een uniek kijkje in de gesprekken die hij voert met mannen en vrouwen in zijn eigen praktijk.

Deze avond gaat het over onder meer vreemdgaan, twijfels over seksuele voorkeur, pornoverslaving, seksueel misbruik, burn-out klachten en erectieverlies. Hoe ga je als man om met het feit dat je vrouw (of man) je heeft verlaten voor een ander?

Verder legt Jeremy Heshof uit wat de behandeling met het ‘Vat van Zelfwaardering’ inhoudt.

Tijdens de avond maakt Jeremy Heshof thema’s bespreekbaar, onder meer met behulp van recente filmfragmenten die hem hebben geraakt, verbaasd of doen lachen.

Kaarten voor deze avond kosten € 15 per persoon.

Even de belangrijkste zaken op een rij:

Mannen: Seks en Relaties

Bijeenkomst in de Kerk

Donderdag 21 maart 2019

Tijd: 19:00-21:00 (inloop vanaf 18:30 met koffie en thee, borrel met drankjes tot 21:30)

Dorpskerk Schaarsbergen

Kemperbergerweg 806, Arnhem

Kaarten kosten € 15 per persoon.

