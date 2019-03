PVV: regenboog stembusakkoord is schertsvertoning

on

PVV Overijssel neemt afstand van het regenboog stembusakkoord, dat zondagmiddag door een aantal politieke partijen in Provinciale Staten van Overijssel wordt ondertekend.

De PVV vindt het ‘vanzelfsprekend dat homo’s, lesbiennes, transgenders enzovoorts met respect moeten worden behandeld en dezelfde rechten genieten als wie dan ook.’

Volgens de PVV is de haat ‘richting homo’s e.a. voornamelijk het gevolg van de islamisering van onze samenleving en dus ook van onze provincie. Ook het homogeweld is hieraan te wijten.’

‘In het hele akkoord komt de islam niet voor, het wordt niet benoemd. En gaat men dus voorbij aan het feit dat de islam ervoor zorgt dat we stappen achteruit maken in plaats van vooruit. Door deze schijnheilige en politiek correcte houding voeren we een verkeerde discussie en lossen we het echte probleem niet op.’

‘Zolang dit niet wordt erkend door deze met meel in de mond sprekende partijen, doet de PVV Overijssel niet mee met deze schertsvertoning!’

‘Tegen de partijen die het akkoord ondertekenen zeggen wij: Toon lef, benoem de echte oorzaak en dan praten wij graag met u verder!’

(Bron: Roze Golf)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel