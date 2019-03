Roze Golf 17-03: Over de Statenverkiezingen en leuke seks

on

Het is de Maand van de Leuke Seks. Op een aantal plaatsen in het land zijn lezingen en workshops over de leuke kanten van seks, maar die zijn vooral gericht op vrouwen.

Er is één uitzondering: Jeremy Heshof (foto), de huistherapeut van de Roze Golf, houdt een bijeenkomst over mannen en seks.

Woensdag zijn de verkiezingen voor de waterschappen en Provinciale Staten. Twee ‘roze’ kandidaten, Hans Nooter van de PvdA en Kees Visser van 50Plus, vertellen over hun drijfveren.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 17 maart tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel