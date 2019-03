Transgenders en interseksuelen nu ook wettelijk beschermd

on

De Eerste Kamer heeft met een ruime meerderheid de nieuwe wet aangenomen die het verbod op discriminatie op grond van geslacht verder aanscherpt.

‘Helaas is voor veel transgenderpersonen en intersekse-personen discriminatie aan de orde van de dag. Met deze wetswijziging geven wij een duidelijk signaal: iedereen moet zeker zijn dat je jezelf kan zijn. Wie je ook bent’, stelt PvdA-Eerste Kamerlid Van den Hul.

Door het initiatief van D66, PvdA en GroenLinks wordt de Wet gelijke behandeling aangepast.

D66-Tweede Kamerlid Bergkamp: ‘Het is stuitend dat transgenderpersonen en intersekse-personen zo vaak te maken hebben met discriminatie. Transgenderpersonen worden zelfs achtergesteld op de arbeidsmarkt, hun werkloosheidspercentage ligt 20 procent hoger dan gemiddeld.’

Geslachtskenmerken

Volgens Bergkamp wordt hun rechtspositie door de wetswijziging versterkt. Ook discriminatie op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit (of je je vrouw of man voelt) en genderexpressie (of je je mannelijk of vrouwelijk gedraagt) wordt expliciet verboden.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Özütok hoopt dat Nederland met de wetswijziging in de top-10 komt van lhbti-vriendelijkste landen van Europa. ‘Het maatschappelijke probleem en de achterstelling waar mensen in de praktijk mee te maken hebben, zijn de redenen dat wij deze initiatiefwet hebben gemaakt. Ik ben trots en blij met ons resultaat vandaag.’

Net als tijdens de stemming in de Tweede Kamer, stemden alleen PVV en SGP tegen. De PVV vindt dat het verbod op discriminatie op grond van geslacht al afdoende is geregeld. SGP heeft ook nog inhoudelijke bezwaren.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws