Drie tieners aangehouden voor beroven van datende homo’s

on

Drie jongens van 16 en 17 uit Rozenburg zijn zondag aangehouden op verdenking van een reeks gewelddadige berovingen. De politie denkt dat ze deel uitmaken van een grotere groep en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De verdachten lokten hun slachtoffers met een nepprofiel op verschillende datingapps, bedreigden en mishandelden hen en gebruikten veel geweld.

De berovingen vonden plaats tussen vrijdag 15 februari en zaterdag 9 maart in Rozenburg, Rotterdam, Spijkenisse, Brielle en Vierpolders.

De politie sluit niet uit dat er meer mensen het slachtoffer zijn geworden en hoopt dat eventuele slachtoffers zich alsnog melden.

Dat kan via 0900-8844, maar ook via Roze in Blauw, rozeinblauw.rotterdam@politie.nl of 088-1691234.

(Bron en afbeelding: Politie Rotterdam)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws