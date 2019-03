SGP wil geen zoenende vrouwen op posters in bushaltes

on

De SGP in Gelderland maakt bezwaar tegen de reclameposter voor datingsite Novamora in bushokjes. Op de poster zijn twee zoenende vrouwen te zien.

Dat blijkt uit vragen die de SGP-fractie in Provinciale Staten hebben gesteld.

De partij vraagt zich af of de provincie zich ervan bewust is dat ‘veel inwoners niet kunnen instemmen met dergelijke reclame’ en wil dat de provincie de uitingen weert. De posters hangen volgens de SGP in Garderen en Hoevelaken. Deze bushokjes zijn eigendom van de provincie.

‘Het stoort ons dat er een leefwijze wordt gepropageerd die niet naar Gods woord is’, zegt SGP-fractievoorzitter Klaas Ruitenberg. ‘Daarnaast hangen die posters in bushokjes waar onze achterban woont. Die shockeer je daarmee.’

Novamora is gevestigd in Nijmegen en is gericht op stellen en singles die ‘een spannende date willen’. De SGP zegt sowieso tegen datingsites te zijn. Volgens Ruitenberg veroorzaken de sites ‘veel narigheid’.

(Bron: Omroep Gelderland, RD)

