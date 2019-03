Duncan Laurence gaat met lied ‘Arcade’ naar Songfestival

on

Duncan Laurence heeft donderdagavond zijn lied voor het Eurovisie Songfestival gepresenteerd in De Wereld Draait Door.

Vrijdagavond zingt Duncan Laurence in De Wereld Draait Door zijn nummer, waarmee hij Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, live op het podium.

Duncan Laurence schreef het nummer tijdens zijn studie aan de Rockacademie in Tilburg. Het gaat over een dierbare vriendin die hij op jonge leeftijd is verloren, vertelde hij met een brok in zijn keel aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. ‘Ik heb het daar altijd heel moeilijk mee gehad. Zij had de liefde van haar leven en op een gegeven moment was die er niet meer. Tot het einde heeft zij gehoopt dat hij terug zou komen. Die hoop heb ik in Arcade gestopt.’

Op donderdag 16 mei treedt Duncan op, in de laatste helft van de tweede halve van het Songfestival in Tel Aviv.

RTL meldt dat Duncan Laurence is sinds de bekendmaking van zijn lied nu op de tweede plaats staat bij de bookmakers.

De Russische zanger Sergey Lazarev staat bovenaan, terwijl het lied nog niet eens bekend is gemaakt. De populariteit van de zanger komt door het succes dat hij in 2016 op het songfestival had met zijn lied You Are The Only One. Hij werd daarmee derde.

In de Roze Golf van 10 maart bespreekt songfestivaldeskundige Barry van Cornewal de kansen van het lied en de zanger.

(Bron: NOS, RTL, afbeelding: screenshot videoclip)

