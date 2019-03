Groningen krijgt in mei een Pride-festival met protestmars

on

De stad Groningen krijgt in de laatste week van mei een Pride-festival. De organisatoren willen zich hard maken voor LHBT-rechten; de week eindigt met een protestmars door de stad.

‘De Pride die we allemaal kennen is volgens ons te veel gericht op feest vieren’, zegt organisator Maaike Wibbens in het Dagblad van het Noorden.

‘Wij willen terug naar de basis van de Pride, we willen demonteren voor de rechten van minderheidsgroepen.’

Anti-kapitalistisch

Wibbens noemt de Groninger Pride ‘anti-kapitalistisch’. ‘Veel grote bedrijven sponsoren de Pride Amsterdam eenmalig en doen vervolgens weinig om de situatie van de minderheden echt te veranderen. Wij willen het doen met kleine subsidies en lokale donaties.’ Er is inmiddels een crouwdfunding opgezet.

Wat er allemaal gaat gebeuren in Groningen is nog niet duidelijk. Initiatieven van vanuit LHBT-groepen is welkom. ‘Natuurlijk moet er ook ruimte komen voor een feest, maar dat gaan wij niet zelf opzetten. Het zou best kunnen dat er een soort viering komt, maar zeker geen groot commercieel botenfestijn als in Amsterdam.’

De GroenLinks Statenfractie in Groningen wil zich hard maken voor een subsidie voor de Grunneger Pride.

(Bron: Dagblad van het Noorden

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws