Eerste Kamer praat over verbod op discriminatie transgenders

In de Eerste Kamer is dinsdag gepraat over een wet die discriminatie van transgenders en interseksepersonen verbiedt. De Tweede Kamer stemde in juli vorig jaar al in met de wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

De verwachting is dat het wetsvoorstel er ook in de Eerste Kamer gemakkelijk doorheen komt. In de Tweede Kamer stemden alleen PVV en SGP tegen.

Er zijn in Nederland ongeveer 102.000 mensen met een identiteit die niet overeenkomt met hun geslacht. Ongeveer 85.000 mensen hebben een intersekse. Dat betekent dat je geslachtseigenschappen van mannen en vrouwen hebt.

Ruim 40 procent van de transgenders heeft te maken met negatieve reacties, ongeveer een gelijk percentage ervaart discriminatie op de arbeidsmarkt.

De meldingsbereidheid van transgenders is laag, blijkt uit onderzoek van Transgender Netwerk Nederland.

Kijk hier voor meer over hoe transgenders discriminatie ervaren.

