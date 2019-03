Kylie Minogue onverwachte gast tijdens Mardi Gras in Sidney

on

De 41ste Mardi Gras in Sidney bracht zaterdagavond een stoet van 12.000 mensen op de been. Het thema dit jaar was ‘fearless’. Met een glinsterende gouden jurk maakte popzangeres Kylie Minogue onverwachts haar opwachting.

De parade werd gadegeslagen door meer dan 500.000 mensen. De politie hield 27 mensen aan voor het lastig vallen van de politie en de handel in verdovende middelen.

Meer dan 50 mensen werden ’s nachts naar het ziekenhuis gebracht, in de meeste gevallen vanwege het gebruik van drugs of alcohol.

Politici waaronder Premier Gladys Berejiklian van Nieuw Zuid Wales, waar Sidney de hoofdstad van is, was een van de feestvierders.

‘Mardi Gras brengt iedereen bij elkaar en laat zien dat we allemaal om elkaar geven en dat niemand zich achtergesteld zou hoeven te voelen voelt vanwege eigen achtergrond of omstandigheden,’ zei premier Berejiklian zaterdagavond tegen persbureau AAP.



(Bron SBS, Foto Kylie Minogue Screenshot AAP Video/Andrew Leeson, overige foto’s: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws