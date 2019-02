Vergoeding kunstmatige inseminatie moet behouden blijven

on

Stichting Meer Dan Gewenst en COC Nederland zijn een petitie gestart tegen het schrappen van de vergoeding voor kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID).

KID-behandelingen voor vrouwenstellen en singles worden tot nu toe vergoed uit de basisverzekering, maar minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wil die vergoeding schrappen. Alleen als er sprake is van een medische indicatie wordt de KID nog vergoed.

Sociale redenen waar lesbische en biseksuele vrouwen zich op konden beroepen, zoals het ‘ontbreken van een mannelijke partner’, is volgens de minister geen medische indicatie. De minister volgt daarmee het oordeel van het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Indirecte discriminatie

Meer Dan Gewenst en COC Nederland vinden dat ‘indirecte discriminatie’ en vinden dat de vergoeding voor vruchtbaarheidsbehandelingen voor elke vrouw, ongeacht geaardheid, behouden moet blijven.

Meer dan Gewenst maakt zich ernstig zorgen en dringt erop aan de vergoeding te handhaven. Woordvoerder Sara Coster: ‘Dit is een grote stap terug, we zijn juist al jaren bezig zaken beter en gelijkwaardiger te regelen. Terugdraaien van de vergoeding kan tevens leiden tot het in de hand werken van schimmige situaties.’

In de kou

Het COC vindt dat het hoe dan ook mogelijk moet blijven voor lesbische vrouwen om een vergoeding te krijgen voor een KID-behandeling. ‘Het kan niet zo zijn dat zorgverzekeraars vrouwenparen met een kinderwens in de kou laten staan door hen geen toegang te geven tot medische hulp’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Ook de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en veiligheid van de zorg als alleenstaande en lesbische vrouwen geen beroep meer kunnen doen op gynaecologen voor een KID-behandeling.

Rechtsongelijkheid

Volgens de NVOG is er sprake van rechtsongelijkheid omdat bij heteroseksuele vrouwen die zelf niks mankeren, maar waarvan de mannelijke partner met een vruchtbaarheidsprobleem kampt, de behandeling wél wordt vergoed. Daarbij is het volgens het NVOG ‘niet meer van deze tijd dat een vrouw zonder man geen vruchtbaarheidsbehandeling krijgt omdat haar niks mankeert’

(Bron: COC/Meer Dan Gewenst)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws