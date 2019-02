‘IND ziet LHBTI-belangenorganisaties als onbetrouwbaar’

on

De IND ziet LHBTI-belangenorganisaties als onbetrouwbare bronnen. Dat zegt LGBT Asylum Support, een stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat.

‘Daarmee ziet ook staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid deze organisaties als onbetrouwbaar, want de IND spreekt tijdens rechtszaken namens de staatssecretaris’, aldus een verontwaardigde Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

‘Ondersteuningsbrieven van LHBTI-belangenorganisaties worden geregeld afgewezen door de dienst. Als reden daarvoor stelt de IND dat de organisaties baat hebben bij een positieve uitkomst van een asielaanvraag en daarom niet objectief kunnen zijn.’

Bewijs van derden

LGBT Asylum Support heeft de staatssecretaris om opheldering gevraagd. Het niet accepteren van ondersteuningsbrieven van LHBTI-belangenorganisaties is in strijd met de nieuwe werkinstructie voor de IND. In die werkinstructie is juist vastgelegd dat bewijs van derden, waaronder ondersteuningsbrieven van LHBTI-belangenorganisaties, meer gewicht moeten krijgen.

Staatssecretaris Mark Harbers wees daar onlangs zelf nog op in een brief aan LGBT Asylum Support: ‘Voor zover uw organisatie een vreemdeling wenst bij te staan, kan dat (…) bijvoorbeeld door het opstellen van ondersteunende verklaringen. De IND motiveert hoe een dergelijke verklaring wel of niet meegewogen wordt in de beoordeling van het asielverzoek.’

Fraudeurs

Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support windt zich op over de uitspraken in de rechtbank door de IND. ‘Dit gaat over de integriteit van honderden vrijwilligers in Nederland die dag en nacht werkzaam zijn bij verschillende LHBTI-belangenorganisaties om LHBTI-asielzoekers bij te staan. Zij worden nu als fraudeurs weggezet als zij ondersteuningsbrieven schrijven’, zegt hij.

‘Door deze organisaties als niet objectieve, onbetrouwbare bronnen neer te zetten, kan de IND deze bewijsstukken weigeren.’

Bij voorbaat kansloos

De werkwijze van de IND heeft tot gevolg dat veel LHBTI’s die een herhaalde asielaanvraag doen, bij voorbaat kansloos zijn. Verklaringen en ondersteuningsbrieven van organisaties zijn vaak nieuw bewijs dat hen zou moeten helpen bij hun aanvraag. Bij één asielaanvraag wees de IND maar liefst driehonderd bewijsstukken af.

Niet alleen maakt de IND daadoor alle LHBTI-belangenorganisaties vleugellam in ondersteuning, het maakt ook dat ‘ééns negatief, altijd negatief is’.

Niet Gay Genoeg

Sandro Kortekaas: ‘Je zou je dan ook het tegenovergestelde kunnen afvragen: of de IND wel objectief genoeg is omdat zij als enige autoriteit in Nederland asielaanvragen toetst. Voor ons reden om binnenkort de petitie #NietGayGenoeg 2.0 op te starten.’

De stichting startte in maart 2017 de petitie #Niet Gay Genoeg, waarna de Tweede Kamer besloot dat er een betere beoordeling van asielaanvragen van homoseksuele asielzoekers moest komen.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

