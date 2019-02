Fotograaf Ewoud Broeksma (61) onverwachts overleden

on

Fotograaf Ewoud Broeksma is maandag onverwachts overleden. De in 1957 in Almelo geboren en in Groningen woonachtige fotograaf werd vooral bekend van zijn naaktfoto’s van sporters.

Die wilde hij op een pure manier vastleggen. Dat deed hij in verschillende boeken, kalenders en voor het Dagblad van het Noorden in de rubriek Hemd van het Lijf.

Broeksma vroeg en kreeg honderden mensen voor de camera, onder wie Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo, Sarèl de Jong en Rutger Smith. Onder de noemer Sporthelden Puur verkocht hij in 2004 een kalender met twaalf mannen die meededen aan de Olympische Spelen in Athene.

Naast sporters legde hij bijvoorbeeld ook oorlogsveteranen en acteurs vast. Broeksma’s werk was te zien in verschillende tentoonstellingen, zoals vorige maand nog in Martiniplaza in Groningen.

Aangeslagen

Kees van der Meiden, directeur van Fotomanifestatie Noorderlicht, is geschokt door het plotselinge overlijden van Broeksma. ‘Dit verdriet mij zeer. Hij heeft met zijn onconventionele portretten absoluut een punt gemaakt binnen de fotografie.’

Freelance fotograaf Marion Verwey werkte bij Fotogalerie Lichtzone meerdere keren samen met Broeksma. ‘Ik ben aangeslagen door zijn overlijden. Ewoud was een vriendelijke man, een bevlogen fotograaf met originele ideeën. Ik ga hem missen’, reageert Verwey.

(Bron: RTV Noord, Roze Golf, foto: Facebook – tentoonstelling Dubbelaars bij Galerie MooiMan in Groningen in 2012)

