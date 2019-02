Burgemeester Warschau steunt en beschermt LHBTI’ers

on

Burgemeester Rafal Trzaskowski van Warschau heeft een manifest ondertekend waarin hij steun en bescherming belooft aan de LHBTI-gemeenschap. Met de ondertekening wil de burgemeester ervoor zorgen dat LHBTI’ers zich veiliger voelen in de stad.

Met het manifest komt er geld beschikbaar voor het verbeteren van het leven van LHBTI’ers in Warschau op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en werk. Ook komt er een meldpunt voor discriminatie en worden anti-discriminatielessen op scholen ingevoerd, waarin genderidentiteit en seksuele geaardheid uitgebreid aan bod komen.

‘Een mijlpaal in de geschiedenis’ en ‘een ongekende gebeurtenis’, volgens homorechten-organisaties, die al jaren klagen over het vijandige klimaat in Polen.

Gevoelig

Homoseksualiteit ligt gevoelig in het zeer katholieke Polen. De rechts-populistische regeringspartij PiS voert weliswaar geen openlijke campagne tegen LHBTI’ers, maar legt extreem-rechtse en veelal homofobe organisaties vaak geen strobreed in de weg. Een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is in Polen verboden.

