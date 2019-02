Amerika gaat campagne voeren tegen anti-homowetten

on

De Amerikaanse overheid komt met een wereldwijde campagne tegen criminalisering van homoseksualiteit. De campagne volgt na opnieuw de executie in Iran van een homoseksueel.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland Richard Grenell (foto) is de drijvende kracht achter de campagne. Grenell (52) is openlijk homoseksueel en criticus van Iran. Zo was hij fel tegenstander van de nucleaire deal die in 2015 met Iran gesloten werd.

De recente ter dood veroordeling van een 31-jarige homo is volgens Grenell een ‘wake-upcall voor iedereen die fundamentele mensenrechten ondersteunt.’

‘Het is niet de eerste keer dat Iran een homoseksuele man ter dood veroordeelt. Het zal jammer genoeg ook niet de laatste keer zijn’, aldus Grenell. ‘Barbaarse openbare executies komen maar al te vaak voor in landen waar homoseksuele relaties gecriminaliseerd worden.’

De Amerikaanse ambassadeur wil met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Europese Unie en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om tafel om te bekijken hoe de wetgevers in Iran en de overige 71 landen waar homoseksualiteit nog verboden is, onder druk gezet kunnen worden om hun anti-homowetten te veranderen.

Behalve in Iran bestaat er ook strenge anti-homowetgeving in landen die bondgenoten zijn van Amerika: Pakistan, de Verenigde Arabische Emiraten en Afghanistan, maar in die landen zijn recent geen homo’s ter dood gebracht.

De campagne tegen criminalisering van homoseksualiteit past de strategie van de regering van Trump te strijden tegen Iran, dat als grootste vijand in het Midden-Oosten wordt beschouwd.

(Bron: MSNBC, HLN, foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws