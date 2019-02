Modeontwerper Karl Lagerfeld op 85-jarige leeftijd overleden

on

De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Hij werd 85 jaar. Lagerfeld kampte al langere tijd met een slechte gezondheid. Hij overleed in de Parijse voorstad Neuilly-sur-Seine.

Lagerfeld was decennialang een van de belangrijkste modeontwerpers. Ook was hij een befaamd fotograaf; hij fotografeerde onder meer zijn eigen reclamecampagnes.

De ontwerper had achttien jaar een relatie met Jacques de Bascher, die in 1989 op 38-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van aids. In een openhartig interview met journalist Marie Ottavi vertelde Lagerfeld dat hij en De Bascher tijdens die achttien jaar nooit seks hadden.

De Bascher had in die periode ook een relatie met ontwerper Yves Saint Laurent. Volgens Pierre Bergé, de vaste partner van Saint Laurent, zou Lagerfeld deze affaire ‘in gang hebben gezet’ met de bedoeling het concurrerende modehuis in de weg te zitten, beweerde de ontwerper.

In 2010 werd Lagerfeld door de Franse president Sarkozy benoemd tot Commandeur in het Legioen van Eer, de hoogste nationale onderscheiding van Frankrijk.

Zwart kostuum

Karl Otto Lagerfeld werd in 1933 geboren in Hamburg, maar woonde en werkte sinds 1952 vooral in Parijs. In het openbaar droeg hij altijd een zwart pak en een wit overhemd met hoge boord. Ook liet hij zich zelden zonder zonnebril zien.

Lagerfeld werkte vanaf 1955 als ontwerper voor onder meer de modehuizen Balmain, Valentino en Fendi. In 1983 werd hij de hoofdontwerper van Chanel.

De eigenaar van Fendi zegt dat Lagerfeld ervoor heeft gezorgd dat Parijs de modehoofdstad van de wereld is geworden. ‘De mode en cultuur hebben een inspirator verloren.’

(Bron: NOS, Nu.nl, foto: karl.com)

