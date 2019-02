Engelse voetbalclub speelt wedstrijd in regenboogshirts

on

De spelers van FC Altrincham hebben zaterdag in de zesde divisie tegen Bradford gespeeld in regenboogshirts. Met de shirts wilde de club steun betuigen aan de strijd tegen homofobie in het voetbal.

Het is de eerste keer dat een profclub in regenboogshirts voetbalt met het logo ‘Football v Homophobia’ dat tien jaar geleden werd ingevoerd in de strijd tegen discriminatie op en rond het veld.

De thuiswedstrijd van zaterdag tegen Bradford (Park Avenue) eindigde overigens in een 1-1 gelijkspel.

(Bron: BBC, foto: Facebook)

Categorieën:Nieuws