Onderzoek: Veel kardinalen en bisschoppen zijn homoseksueel

Een meerderheid van de kardinalen en heel veel bisschoppen en andere kerkbestuurders zijn homoseksueel. Dat concludeert socioloog Frédéric Martel, die zich vier jaar onderdompelde in de wereld van het Vaticaan.

Volgens een ingewijde die Martel sprak zou het in het Vaticaan zelfs gaan 80 procent van de geestelijken.

Het gaat Martel (foto), die zelf ook op mannen valt, niet om het beschuldigen van mensen die niet uit de kast willen komen. Wel wil hij een systeem blootleggen: de Katholieke kerk heeft volgens hem een verborgen gezicht dat is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. ‘Ik wil individuele personen niet outen, ik wil het Vaticaan outen’, zegt Martel tegen Nieuwsuur.

Geaardheid verbergen

Hij benadrukt dat homoseksualiteit niet het probleem is. De situatie is complex. ‘Wat je als homoseksuele geestelijke het liefste wil, is je geaardheid verbergen. Om iedereen te laten zien dat je niet gay bent. Dus je bent meer homofoob dan anderen.’

En dat verergert volgens Martel weer andere zaken, zoals het aids-probleem. Martel legt uit: ‘Je wil als geestelijke laten zien dat je meer celibatair bent dan anderen, dus word je extreem sterk en rigide in het uitdragen van een seksuele moraal. Daarom ben je ook tegen condooms, want die staan voor seks met een partner die niet vast is.’

Martels lijvige boek Sodoma van 670 pagina’s verschijnt maandag in Nederland en andere landen. Voor het boek deed hij onderzoek in meer dan dertig landen en sprak 1500 mensen, binnen en buiten het Vaticaan, onder wie 41 kardinalen, 52 bisschoppen, 45 nuntiussen en meer dan 200 priesters en seminaristen.

Dubbelleven

De grote meerderheid van alle geestelijken in het Vaticaan is homo, al dan niet praktiserend. En dat geldt volgens de auteur ook voor de vier voorgangers van de huidige Paus, Franciscus.

Ook zegt Martel dat veel homoseksuele geestelijken in Rome een dubbelleven leiden met stiekeme relaties. Sommigen hebben een vaste partner, anderen huren escorts in. Een minderheid van deze geestelijken leeft strikt celibatair. Nog een conclusie: door de cultuur van geheimhouding kon seksueel misbruik van kinderen lang verborgen blijven.

Gemanipuleerd wordt er ook in het Vaticaan. Volgens de onderzoeker is het verspreiden van geruchten over de vermeende homoseksualiteit van een kardinaal of bisschop een cruciaal wapen om opponenten aan te vallen. De geruchten zijn vaak afkomstig van andere geestelijken die zelf in de kast zitten.

‘Vijftig tinten gay’

‘De wereld die ik heb ontdekt, met zijn vijftig tinten gay, gaat het verstand te boven’, schrijft Martel in zijn boek. ‘Schijn bedriegt, misschien wel nergens meer dan in deze instelling, en de principeverklaringen over het celibaat en de geloften van kuisheid zijn al even bedrieglijk, want hierachter schuilt een totaal andere realiteit.’

Het boek Sodoma verschijnt een paar dagen voordat het Vaticaan op een speciale top over het misbruik gaat spreken, van 21 tot en met 24 februari. Daarbij zullen de voorzitters van alle nationale bisschoppenconferenties van de wereld aanwezig zijn.

(Bron: NOS, Foto: Radio France/Christophe Abramowitz)

