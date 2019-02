Weer films met roze rand in De Kleine Keizerin in Deventer

on

Er worden weer films met een roze rand vertoond in Deventer. Op veler verzoek komen de LHBT-themafilms weer terug in huiskamerbioscoop De Kleine keizerin in de Bibliotheek van Deventer, meldt COC Deventer.

Onder de noemer ‘Regenboogfilm op zondag’ worden er met ingang van 3 maart elke eerste zondagmiddag van de maand films vertoond in de Bibliotheek aan de Stromarkt. De toegang is gratis, een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld.

De eerste film die vertoond wordt is de Franse film ‘120 BPM’ van Robin Campillo uit 2017.

120 BPM

120 BPM vertelt een aangrijpend verhaal over liefde en vriendschap tegen de achtergrond van de strijd tegen AIDS in Parijs aan het begin van de jaren negentig.

Terwijl AIDS al 10 jaar slachtoffers maakte, werden in navolging van New York ook in Europa afdelingen van ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) opgericht om aandacht voor medicijnen en voorlichting af te dwingen.

In 120 BPM sluit Nathan zich aan bij de activisten van ACT UP Parijs, waar hij Sean leert kennen. Samen voeren ze actie tegen de maatschappelijke en politieke onverschilligheid rond AIDS. De sterke en levendige persoonlijkheid van Sean laat Nathan niet onberoerd, maar al snel wordt hun liefde overschaduwd door de acties en de ziekte.

