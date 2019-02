Jarig Café Stonewall Enschede vaart mee in Amsterdam

on

Café Stonewall vaart dit jaar mee tijdens de botenparade in Amsterdam. Het Enschedese café bestaat dit jaar 30 jaar en het thema van de Pride dit jaar is ‘Remember the past, create the future’.

Daarmee wordt stilgestaan bij het feit dat het 50 jaar geleden is dat in New York de ‘Stonewall-rellen’ uitbraken. De rellen worden gezien als de start van de homo-emancipatie.

‘Het bekende Enschedese café bestaat dit jaar 30 jaar en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Stonewall is een unieke en vertrouwde plek in Twente voor de LHBTI-gemeenschap’, aldus de motivatie van de ballotagecommissie die de 80 deelnemende boten moest selecteren.

Er vaart dit jaar ook een boot mee van de Twentse Ambassade.

De botenparade is dit jaar op zaterdag 3 augustus van 12:30 tot 17:30 uur.

(Bron: Pride Amsterdam, foto: politiehelikopter)

Categorieën:Nieuws, Overijssel