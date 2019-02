Ontmoet andere wensouders en ‘Pink Parents’ in Amsterdam

on

Andere wensouders en ‘Pink Parents’ ontmoeten; het kan vrijdag 12 april in Amsterdam op een avond van de stichting Meer dan Gewenst.

De avond is voor (aanstaande) regenbooggezinnen en is bedoeld om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bij aanvang zullen er sprekers zijn die kort hun eigen ervaringsverhaal vertellen.

Iedereen is welkom, of je nu al een gezin hebt of nog wensouder bent. Ook voor wie zich wil oriënteren en vragen heeft is deze avond uitermate geschikt.

Welke vragen stellen je kinderen? Wat vertel je je omgeving? Hoe ervaren jij en je kinderen hun gezinsvorm? Waarin voelt het voor het voor jou bijzonder? Wat staat je nog te wachten?

De antwoorden zijn te vinden tijdens de Meet the Pink Parents in Amsterdam. Opgeven kan hier.

