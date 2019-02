Roze Golf 10-02: Roman ‘Zwijgplicht’ over homoseksualiteit

on

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wil Theo Borret notaris worden, maar hij voelt zich aangetrokken tot mannen. Dat staat een carrière in de weg.

Alleen in nachtelijke omzwervingen langs ontmoetingsplekken in de stad, kan hij zich uitleven.

Hij beseft dat hij ondanks zijn homoseksualiteit een huwelijk moet aangaan met een vrouw. Om het gezin compleet te maken, adopteert hij een baby.

Zie hier de ingrediënten van de historische familieroman ‘Zwijgplicht’ geschreven door Theo Stokkink.

De schrijver is te gast in de Roze Golf en vertelt over het boek, zijn familie en zijn eigen homoseksualiteit.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 10 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

