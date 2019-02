on

Komende vrijdag is in Deventer weer de maandelijkse Men Meet Men-avond, een avond die openstaat voor homo’s en biseksuele mannen vanaf 18 jaar.

De ontmoetingsavond wordt gehouden in de kelderbar van de Loge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer, die toegankelijk is via de zij-ingang.

De deur is open van 20:00 tot 24:00 uur en er zijn hapjes en lekkere muziek.

De entree bedraagt €2.

De Men Meet Men-avond is een initiatief van COC Deventer.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Agenda, Overijssel