Homoseksuele asielzoeker gewond na kaakslag in EBTL

In de EBTL, de Extra Begeleiding en Toezichtlocatie in Hoogeveen is de 25-jarige homoseksuele asielzoeker uit Irak gewond geraakt, die vorige week zijn opsluiting aanvocht voor de rechtbank in Groningen.

De man kreeg een kaakslag van een medebewoner in de EBTL, die wilde weten waarom hij met het COA sprak, meldt LGBT Asylum Support die de man bijstaat.

De asielzoeker uit Irak werd eerder vanuit het AZC in Hoogeveen overgeplaatst naar de EBTL na een vechtpartij met vier medebewoners. Daarbij ging het om zijn geaardheid. Wie die vechtpartij begon, is niet duidelijk, maar de homoseksuele asielzoeker werd eruit gepikt en door de locatiemanager overgeplaatst.

Sinds zijn verblijf in de EBTL wordt hij volgens Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support ‘uitgedaagd en gepest door medebewoners. Hij voelt zich onveilig en zondert zich af.’

‘De EBTL is een vergaarbak van criminele, psychisch gestoorden. Hij hoort daar niet thuis en daar is bij de rechter bezwaar tegen gemaakt. Werd hij in zijn vorige AZC als homoseksuele asielzoeker niet gehoord, ook hier is veiligheid zoek. De locatiemanager meldt ons dat er aandacht is voor zijn veiligheid. Maar ook dat er aandacht besteed wordt aan de waarden en normen en omgangsregels zoals wij die in Nederland kennen. Echter 10 uur na melding van het geweldsdelict is er nog niemand bij hem langs geweest.’

Een gesprek met Sandro Kortekaas over deze asielzoeker was te horen in de Roze Golf van zondag 3 februari.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

