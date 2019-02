Proef met inloopspreekuur GGD IJsselland krijgt vervolg

on

De proef met het inloopspreekuur van GGD IJsselland in Zwolle wordt voortgezet. Tijdens het spreekuur dat elke tweede woensdagmiddag van de maand wordt gehouden, kunnen mannen die seks hebben met andere mannen zonder afspraak terecht voor een test op seksuele aandoeningen en HIV.

Ook staat het spreekuur open voor vragen over het gebruik van prep.

Harriette van Buel van de GGD is tevreden over de opkomst. Tijdens de eerste twee inloopspreekuren in december en januari meldden zich twaalf mannen, waarvan de meeste mannen zich voor het eerst lieten testen.

‘Dat is nou net de groep die we hier graag binnen zien komen’, aldus Van Buel in de Roze Golf van zondag 3 februari. Het ging daarbij onder meer om jonge homomannen, die ook niet gevaccineerd waren tegen hepatitis B, ‘en dat vind ik echt winst.’

De proef was voor drie maanden, maar GGD IJsselland zet het inloopspreekuur door tot zeker de zomervakantie. Als het aantal mannen dat het spreekuur bezoekt constant blijft, wordt het inloopspreekuur onderdeel van het vaste aanbod van de agenda van GGD IJsselland in Zwolle.

Er zijn geen concrete plannen om het inloopspreekuur uit te breiden naar Deventer, maar ‘onze collega’s volgen wel heel nauwgezet van wat we hier in Zwolle doen’.

(Bron: Roze Golf, foto: GGD IJsselland)

