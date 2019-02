Roze Golf 03-02: Problematische pornoverslaving: wat te doen?

on

Wat als je uren pornosites bezoekt? Als dat problematisch wordt, doordat bijvoorbeeld het werk, een relatie of de nachtrust er onder lijdt, wordt het tijd voor actie. Huistherapeut Jeremy Heshof geeft praktische tips.

In Zwolle is de proef van GGD IJsselland met een inloopspreekuur een succes. Elke tweede woensdagmiddag van de maand kunnen mannen die seks hebben (gehad) met andere mannen er zonder afspraak terecht voor een gratis SOA- of HIV-test en voor informatie over bijvoorbeeld het gebruik van PrEP. In de Roze Golf een gesprek met Harriette van Buel van GGD IJsselland.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 3 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

