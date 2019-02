Homoseksuele asielzoeker uit Irak zit in Hoogeveen opgesloten

on

In Hoogeveen zit een 25-jarige homoseksuele asielzoeker uit Irak in een zogenoemde EBTL, een Extra Begeleiding en Toezichtlocatie. In zo’n locatie worden amokmakende asielzoekers vastgehouden.

Dat meldt LGBT Asylum Support.

De asielzoeker werd na een eerste intake geplaatst bij vier heteromannen in een asielzoekerscentrum. Hij voelde zich er onveilig, maar vond bij het COA geen gehoor voor zijn problemen met zijn afdelingsgenoten. De problemen leidden uiteindelijk tot een vechtpartij, waarbij de homoseksuele asielzoeker zich in veiligheid wist te brengen door door het raam te vluchten.

Als reactie op de vechtpartij werd hij in de EBTL geplaatst. Ook daar wordt hij belaagd door mede-asielzoekers vanwege zijn geaardheid.

De man heeft inmiddels met hulp van LGBT Asylum Support bezwaar gemaakt tegen de overplaatsing. Zijn zaak diende deze week. Volgende week volgt de uitspraak van de rechter.

Zonder rechter

Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support is verbolgen over het feit dat de homoseksuele asielzoeker in de EBTL is geplaatst, zonder dat duidelijk is wie de vechtpartij begonnen is. ‘Mensen worden opgesloten zonder tussenkomst van de rechter.’

Naar het oordeel van Kortekaas had deze homoseksuele asielzoeker nooit met deze vier heteromannen op één afdeling gezet mogen worden. Er had beter naar zijn klachten geluisterd moeten worden.

Onevenredig

‘De EBTL-maatregel die als sanctie vervolgens opgelegd wordt en waar bewoners 22 uur per dag binnen moeten verblijven, wordt nu door het COA té gemakkelijk en als onevenredig zware maatregel gebruikt. Kwetsbare asielzoekers en asielzoekers met psychische klachten horen hier absoluut niet tussen als hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden.’

Onvoldoende toegerust

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde onlangs dat het personeel van de twee speciale opvanglocaties waar overlastgevende asielzoekers verblijven, ‘onvoldoende toegerust’ is voor zijn taak. ‘Medewerkers hebben nauwelijks juridische en praktische middelen om grenzen te stellen aan asociaal of crimineel gedrag.’

Het rapport werd opgesteld na het overlijden van een asielzoeker in de EBTL in Hoogeveen.

Een gesprek met Sandro Kortekaas over deze zaak in de Roze Golf van 3 februari.

(Bron: LGBT Asylum Support, Roze Golf, Foto: Mediatheek Rijksoverheid)

