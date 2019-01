Tekst in bushokjes Gorinchem: homo’s hebben zieke geest

on

In diverse bushokjes in Gorinchem is de tekst: ‘Homo’s hebben een zieke geest’ gespoten. Op Instagram roept wijkagent Pieter van de Velde getuigen op om zich te melden.

‘Ik weet wel wie er genezen moet worden’, aldus Van de Velde. ‘Wat een mafkees.’

De agent was een kijkje gaan nemen nadat er melding was gemaakt van de anti-homotekst. Alleen in al Gorinchem-Oost zag de agent vijf keer dezelfde tekst. ‘Dit moet stoppen!’, aldus de agent.

De teksten zijn inmiddels door de gemeente verwijderd.

(Bron: Politie Lek en Merwede, stadgorinchem.nl, foto: Politie Lek en Merwede)

Categorieën:Nieuws